Naomi Osaka avait fait beaucoup parler d’elle depuis le début de l’Open d’Australie. Que ce soit lors de son entrée spectaculaire sur le court lors de son premier tour, ou pour son attitude pendant son duel au deuxième tour contre Sorana Cirstea.
Ce samedi, à une heure environ de son troisième tour face à la qualifiée Australienne Maddison Inglis (168e mondiale), la quadruple lauréate en Grand Chelem a été contrainte de déclarer forfait.
« J’ai dû prendre la décision difficile de me retirer pour soigner un problème physique apparu après mon dernier match. J’étais tellement enthousiaste à l’idée de continuer et cette compétition était très importante pour moi, donc devoir m’arrêter ici me brise le cœur, mais je ne peux pas prendre le risque d’aggraver ma blessure pour pouvoir revenir sur le court. Merci pour tout votre amour et votre soutien… Je suis très reconnaissante que tout le monde m’ait autant encouragée. Et merci à toute mon équipe de m’avoir toujours soutenue et aux organisateurs du tournoi d’avoir été si gentils », a expliqué la Japonaise sur Instagram.
🚨 BREAKING : 🇯🇵 Naomi Osaka has withdrawn from her third round singles match tonight.— The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026
🇦🇺 Maddison Inglis progresses to the fourth round. pic.twitter.com/9fEUmFujlu
Qualifiée en huitièmes de finale, la surprise Maddison Inglis défiera donc Iga Swiatek ou Anna Kalinskaya.
Publié le samedi 24 janvier 2026 à 10:23