Open d'Australie

Forfait choc au troi­sième tour : « Une déci­sion qui me brise le coeur… »

Par Baptiste Mulatier

Naomi Osaka avait fait beau­coup parler d’elle depuis le début de l’Open d’Australie. Que ce soit lors de son entrée spec­ta­cu­laire sur le court lors de son premier tour, ou pour son atti­tude pendant son duel au deuxième tour contre Sorana Cirstea. 

Ce samedi, à une heure environ de son troi­sième tour face à la quali­fiée Australienne Maddison Inglis (168e mondiale), la quadruple lauréate en Grand Chelem a été contrainte de déclarer forfait. 

« J’ai dû prendre la déci­sion diffi­cile de me retirer pour soigner un problème physique apparu après mon dernier match. J’étais telle­ment enthou­siaste à l’idée de conti­nuer et cette compé­ti­tion était très impor­tante pour moi, donc devoir m’ar­rêter ici me brise le cœur, mais je ne peux pas prendre le risque d’ag­graver ma bles­sure pour pouvoir revenir sur le court. Merci pour tout votre amour et votre soutien… Je suis très recon­nais­sante que tout le monde m’ait autant encou­ragée. Et merci à toute mon équipe de m’avoir toujours soutenue et aux orga­ni­sa­teurs du tournoi d’avoir été si gentils », a expliqué la Japonaise sur Instagram. 

Qualifiée en huitièmes de finale, la surprise Maddison Inglis défiera donc Iga Swiatek ou Anna Kalinskaya. 

Publié le samedi 24 janvier 2026 à 10:23

