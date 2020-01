Interrogé par le journal L’Equipe, le directeur de Roland-Garros s’est confié au sujet de la possible annulation de l’Open d’Australie. Si Guy Forget insiste sur l’idée que ce sujet est largement secondaire par rapport à la catastrophe liée aux incendies, il précise aussi que son report lui semble impossible : « Je ne vois pas comment il pourrait être déplacé dans le calendrier… D’autre part, organiser d’autres tournois du Grand Chelem à quelques semaines d’intervalles, je m’avance peut-être, mais cela me semble impossible. »

Enfin selon l’ancien joueur français, on en saura déjà plus au moment de lancer les qualifications : « J’ai envie de dire que si l’épreuve des qualifications ne commençait pas dans les délais, le tournoi ne pourrait avoir lieu. On ne peut pas faire un tournoi du Grand Chelem sans les qualifications. »