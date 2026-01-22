Même s’il a évoqué le fait qu’il a vécu un moment unique, Francesco n’a pas trop voulu évoquer le talent de son adversaire préférant se concentrer sur son potentiel.
« C’était une émotion incroyable et malgré le résultat, je suis resté accroché et j’ai réussi. Quand il élève son niveau, il donne l’impression d’être inaccessible. Je quitte le terrain en colère parce que j’aurais voulu gagner, mais ça va. Je n’ai pas d’attentes pour la saison, dans le sens où je dois me remettre au travail pour m’améliorer petit à petit, car j’ai beaucoup de marge de progression et je dois élever mon niveau et ma marge d’amélioration. Ce match m’a beaucoup apporté. J’ai essayé de jouer avec lui et je ne me suis pas senti trop inférieur à lui. La confiance est la meilleure chose que je retire de cette expérience » a déclaré Francesco dont on va suivre avec attention la suite de sa carrière.
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 09:10