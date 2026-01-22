AccueilOpen d'AustralieFrancesco Maestrelli, étrillé par Novak Djokovic : "Je ne me suis pas...
Francesco Maestrelli, étrillé par Novak Djokovic : « Je ne me suis pas senti trop infé­rieur à lui »

Jean Muller
Par Jean Muller

Même s’il a évoqué le fait qu’il a vécu un moment unique, Francesco n’a pas trop voulu évoquer le talent de son adver­saire préfé­rant se concen­trer sur son potentiel. 

« C’était une émotion incroyable et malgré le résultat, je suis resté accroché et j’ai réussi. Quand il élève son niveau, il donne l’im­pres­sion d’être inac­ces­sible. Je quitte le terrain en colère parce que j’au­rais voulu gagner, mais ça va. Je n’ai pas d’at­tentes pour la saison, dans le sens où je dois me remettre au travail pour m’amé­liorer petit à petit, car j’ai beau­coup de marge de progres­sion et je dois élever mon niveau et ma marge d’amé­lio­ra­tion. Ce match m’a beau­coup apporté. J’ai essayé de jouer avec lui et je ne me suis pas senti trop infé­rieur à lui. La confiance est la meilleure chose que je retire de cette expé­rience » a déclaré Francesco dont on va suivre avec atten­tion la suite de sa carrière.

Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 09:10

