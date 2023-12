Et si Holger Rune parve­nait à remporter son premier titre du Grand Chelem en 2024, main­te­nant que le Danois s’est entouré d’une équipe plus que compé­tente avec Boris Becker et Severin Luthi ?

C’est en tout cas ce que semble penser son compa­triote Frederik Nielsen (ex‐190e mondial en simple), vain­queur de Wimbledon en double en 2012. Selon lui, Holger a tout pour réaliser ses rêves même s’il devra se méfier des condi­tions austra­liennes lors du premier Grand Chelem de la saison.

« Je m’at­tends à ce qu’il se batte pour le titre à chaque fois qu’il parti­cipe à un Grand Chelem. Melbourne peut être extrê­me­ment chaude et humide. Ce n’est pas quelque chose que l’on vit à Paris ou à Bâle en inté­rieur. C’est donc aussi quelque chose à consi­dérer. Mais il est extrê­me­ment rapide depuis la ligne de fond, ce qui signifie qu’il peut résister aux frap­peurs puis­sants, et il est bon pour avancer et suivre au filet. Il dispose de beau­coup d’armes pour trou­bler ses adver­saires. Il a vrai­ment amélioré son service et il est bon pour retourner. C’est un bon joueur complet, capable de jouer sur toutes les surfaces, et il s’adapte bien aux diffé­rentes condi­tions de jeu. »