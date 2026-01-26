Le vain­queur du duel entre Lorenzo Musetti et Taylor Fritz devait affronter Novak Djokovic, direc­te­ment qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie suite au forfait de Jakub Mensik. Et c’est l’Italien, 5e mondial, qui a pris le dessus sur l’Américain, 9e mondial, ce lundi à Melbourne : 6–2, 7–5, 6–4.

S’il a souligné l’ex­cellent niveau de jeu de son adver­saire, Fritz n’a pas caché en confé­rence de presse une douleur persis­tante au genou, qui le gênait déjà en fin de saison dernière.

« Déclarer forfait ne m’a pas traversé l’es­prit, car comme je l’ai dit, je me sentais plutôt bien pendant l’échauf­fe­ment. Une partie de moi espé­rait que ça allait peut‐être se détendre. Je prends déjà des anti‐inflammatoires, mais ils m’ont donné d’autres anal­gé­siques. Je pensais que ça allait peut‐être faire effet. Ça n’a rien fait. Mais j’avais juste l’im­pres­sion de bien frapper la balle. Je pense que beau­coup de mes erreurs venaient du fait que je ne mettais pas assez de poids sur mon genou. Je ne veux vrai­ment pas lui enlever de mérite Il jouait très bien, servait très bien, neutra­li­sait très bien mes attaques. Il a très bien joué. Je pensais pouvoir faire quelque chose dans le deuxième set, pour être honnête. J’ai l’im­pres­sion d’avoir eu quelques occa­sions qui m’au­raient peut‐être permis de faire le break. Quand je joue malgré une bles­sure, la plupart du temps, je peux simple­ment aller sur le court, ne pas y penser et me concen­trer sur le jeu. Mais cette, je n’ai pas pu. Mon plus gros problème ce lundi, c’est que je n’ar­ri­vais pas à arrêter d’y penser. J’ai eu beau­coup de mal à me concen­trer. Mais je ne sais pas, je ne suis pas du genre à aban­donner. Surtout dans le deuxième set, j’es­pé­rais vrai­ment pouvoir faire quelque chose. »