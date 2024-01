Battu en quarts de finale de l’Open d’Australie ce mardi, Taylor Fritz fait partie de ces joueurs avec un bilan assez lourd contre Novak Djokovic. En confé­rence de presse après sa neuvième défaite en autant de confron­ta­tions face au Serbe, l’Américain a donné son ressenti.

« Je pense que l’une des choses les plus impor­tantes est le fait que – je veux dire, il est si rapide qu’il ne manque pas beau­coup de balles. Il vous fait vrai­ment travailler et vous oblige à lâcher des coups de qualité pour gagner des points. Il vous donne très peu de points gratuits. C’est aussi pour cela que les deux premiers sets ont été si longs. Il ne se rate jamais après un deuxième service. Cela n’ar­rive jamais. Même quand je force sur mon deuxième service, et que je sers à 170, 175 km/h, il renvoie la balle sur la ligne de fond. Le plus diffi­cile, c’est de ne pas avoir de points gratuits et de devoir travailler pour chaque point », a expliqué le 12e mondial.