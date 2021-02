Tête de série numé­ro 27 à l’Open d’Australie, l’Américain Taylor Fritz va devoir fran­chir une véri­table mon­tagne pour espé­rer ral­lier les 8èmes de finales du pre­mier Grand Chelem aus­tra­lien, à savoir le numé­ro 1 mon­dial Novak Djokovic. Une mon­tagne qui, si elle a beau s’être légè­re­ment fis­su­rée au der­nier tour face à Tiafoe (un set per­du), reste tou­jours aus­si impres­sion­nante. Mais pas de quoi rebu­ter le jeune amé­ri­cain, qui compte bien se ser­vir de ses deux pré­cé­dentes ren­contres face au « Djoker » (défaites sur terre bat­tue à Monte‐Carlo et Madrid) pour le faire déjouer.

« Oui, sur ces deux matchs, sur­tout à Monte Carlo, il y avait du vent et c’é­tait dif­fi­cile pour moi de poser mon jeu. Je devais jouer avec plus de marge, et ce n’est cer­tai­ne­ment pas quelque chose dont je peux me per­mettre quand j’af­fronte Djokovic. A Madrid, avec un peu d’al­ti­tude, une sur­face un peu plus rapide, j’ai pu plus atta­quer et jouer plus agres­sif, il y avait un peu plus match. Je sais juste à quoi m’at­tendre et je sais ce que j’ai besoin de faire. Et je sais que même si j’ai per­du les deux der­niers matches assez faci­le­ment, je sais que main­te­nant nous sommes sur un court dur rapide, ce qui convient davan­tage à mon jeu », a décla­ré le 31ème joueur mon­dial en confé­rence de presse.