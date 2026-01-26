Gêné au genou lors de sa défaite en trois sets contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−2, 7–5, 6–4), Taylor Fritz a été interrogé en conférence de presse sur sa préparation pour le premier Grand Chelem de l’année et notamment son choix de participer à la United Cup début janvier. Le 9e joueur mondial a répondu de manière très honnête.
Journaliste : « Je sais que le recul permet d’y voir plus clair, mais avez‐vous abordé l’intersaison différemment cette année, compte tenu des blessures qui vous ont accablé l’année dernière ? Il est évident qu’Alcaraz et Sinner sont à un niveau différent de presque tous les autres, mais ils arrivent ici sans tournoi de préparation. Ne devriez‐vous pas, vous aussi, prendre prendre plus de temps libre ? Je sais que vous jouez beaucoup. »
Fritz : « C’est difficile. Je détesterais me présenter à l’Open d’Australie sans avoir disputé le moindre match officiel. C’est mon avis. J’aime aussi m’entraîner la semaine précédente, donc je pense que jouer un tournoi juste avant un Grand Chelem n’est pas la meilleure solution non plus. Je pense donc que cela a toujours bien fonctionné pour moi. Et je me suis senti très bien ces deux dernières années après avoir joué la United Cup avant l’Open d’Australie. Quand je pense à quel point je me sentais rouillé lors de mon premier match de l’année à la United Cup, je détesterais me présenter à un tournoi du Grand Chelem et risquer de ressentir la même chose. Je pense que c’est un trop grand risque pour moi. Mais peut‐être que ces gars‐là sont très confiants et pensent qu’ils ne vont pas être éliminés et qu’ils vont pouvoir se qualifier pour la suite du tournoi. »
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 17:54