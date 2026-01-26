Gêné au genou lors de sa défaite en trois sets contre Lorenzo Musetti en huitièmes de finale de l’Open d’Australie (6−2, 7–5, 6–4), Taylor Fritz a été inter­rogé en confé­rence de presse sur sa prépa­ra­tion pour le premier Grand Chelem de l’année et notam­ment son choix de parti­ciper à la United Cup début janvier. Le 9e joueur mondial a répondu de manière très honnête.

Journaliste : « Je sais que le recul permet d’y voir plus clair, mais avez‐vous abordé l’in­ter­saison diffé­rem­ment cette année, compte tenu des bles­sures qui vous ont accablé l’année dernière ? Il est évident qu’Alcaraz et Sinner sont à un niveau diffé­rent de presque tous les autres, mais ils arrivent ici sans tournoi de prépa­ra­tion. Ne devriez‐vous pas, vous aussi, prendre prendre plus de temps libre ? Je sais que vous jouez beaucoup. »

Fritz : « C’est diffi­cile. Je détes­te­rais me présenter à l’Open d’Australie sans avoir disputé le moindre match offi­ciel. C’est mon avis. J’aime aussi m’en­traîner la semaine précé­dente, donc je pense que jouer un tournoi juste avant un Grand Chelem n’est pas la meilleure solu­tion non plus. Je pense donc que cela a toujours bien fonc­tionné pour moi. Et je me suis senti très bien ces deux dernières années après avoir joué la United Cup avant l’Open d’Australie. Quand je pense à quel point je me sentais rouillé lors de mon premier match de l’année à la United Cup, je détes­te­rais me présenter à un tournoi du Grand Chelem et risquer de ressentir la même chose. Je pense que c’est un trop grand risque pour moi. Mais peut‐être que ces gars‐là sont très confiants et pensent qu’ils ne vont pas être éliminés et qu’ils vont pouvoir se quali­fier pour la suite du tournoi. »