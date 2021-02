Taylor Fritz l’a mau­vaise. Alors qu’il se rap­pro­chait d’une vic­toire de pres­tige face au numé­ro 1 mon­dial après ses suc­cès dans le troi­sième et qua­trième set, l’Américain a vu son adver­saire faire le for­cing dans l’ul­time manche pour fina­le­ment s’im­po­ser alors même qu’il souffre d’une déchi­rure aux abdo­mi­naux comme il l’a expli­qué en inter­view d’après‐match. Le Serbe a affi­ché une dif­fé­rence très nette de niveau entre les troi­sièmes et qua­trièmes sets et le cin­quième. Et selon l’Américain, l’ex­pli­ca­tion est toute trouvée.

« Dans le cin­quième set, il me parais­sait plu­tôt bien (rires). Je dois lui don­ner du cré­dit pour le cin­quième set, il était vrai­ment bon. Rien à voir avec le troi­sième et le qua­trième set. J’aurais dû m’y attendre. S’il était vrai­ment, vrai­ment bles­sé, il n’au­rait pas conti­nué à jouer. Il avait l’air d’a­voir du mal dans le 3e et 4e set, il n’a­vait pas l’air d’a­voir du mal au 5e … Peut‐être qu’il s’est bat­tu. Je suis content pour lui qu’il ait eu un si bon réta­blis­se­ment, » a décla­ré un Taylor Fritz visi­ble­ment frustré.