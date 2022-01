Vainqueur ce mardi du premier match de sa saison sur l’ATP 250 d’Adélaïde (6–3, 7–6 face à Van De Zandschulp), Marton Fucsovics a accordé quelques heures plus tôt une inter­view au média hongrois M4Sport sur l’af­faire Djokovic et sur le fait qu’il a pu béné­fi­cier d’une exemp­tion médi­cale afin d’échapper à la double vaccination.

Et d’après lui, le numéro 1 mondial n’au­rait pas dû être auto­risé à disputer le premier Grand Chelem de la saison tout en rappe­lant que la commu­nauté du tennis est assez réticente.

« Djokovic est le plus grand joueur de tennis de ce sport, il gagne tout, il a gagné neuf fois ici à Melbourne aussi, donc il mérite d’être ici et de commencer. Cependant, nous ne devons pas aller au‐delà de ce qui se passe dans le monde actuel­le­ment. La santé des gens est primor­diale, et il y a des règles qui ont été expo­sées il y a des mois, à savoir que tout le monde doit se vacciner, et Djokovic ne l’a pas fait. De ce point de vue, je ne pense pas qu’il ait le droit d’être ici. De plus, les membres de la commu­nauté du tennis ont accueilli plutôt néga­ti­ve­ment le fait que le numéro 1 mondial serbe puisse être présent en Australie et qu’il ait béné­ficié d’une exemp­tion, car ils ont estimé que ce n’était pas juste. »