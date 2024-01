323e joueur mondial à 18 ans, Gabriel Debru, via son compte Twitter, a tenu à prendre la défense de son compa­triote Terence Atmane, contrait à l’abandon à cause de crampes lors de son premier tour face à Daniil Medvedev à l’Open d’Australie.

En effet, alors que plusieurs fans commen­çaient à pointer un manque de prépa­ra­tion de la part de certains jeunes joueurs, notam­ment fran­çais, l’es­poir trico­lore s’est exprimé de manière claire et sincère sur ce sujet.

« Je vois beau­coup de critiques sur les crampes, que les jeunes joueurs en ont de plus en plus, j’en ai fais les frais aussi, je ne pense pas que c’est un manque de prépa­ra­tion, on s’entraîne très dur tous les jours, très dur avec des objec­tifs en tête. C’est n’est pas à cause d’un manque de prépa­ra­tion physique, je pense que l’on veut souvent trop bien faire, qu’on veut donner le meilleur de nous même, nous dépasser, mais malheu­reu­se­ment ça nous rattrape, et notre système se crispe ce qu’il nous crée les crampes. Terence (Atmane) en a eu contre Daniil (Medvedev) comme ça m’est arrivé cette année à Roland‐Garros, et c’est très dur à vivre, car on donne le meilleur de nous même chaque jour, on arrive à un grand événe­ment et on crampe assez rapi­de­ment. Pour ma part ce n’était pas le stress, mais surtout l’envie de bien faire et de sûre­ment mettre trop d’énergie à des moments où il n’y en a pas besoin, l’apprentissage et dur mais chaque joueur doit passer par des étapes, chacune plus dures que les précé­dentes. Pour moi, ça me motive à connaître encore plus mon corps. »