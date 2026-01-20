Battu par Dane Sweeny (182e mondial) au premier tour à Melbourne ce mardi, Gaël Monfils a donc joué le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie. Mais comme il l’a expliqué avec beau­coup de sincé­rité à L’Equipe, le Français de 39 ans a pris du plaisir malgré une certaine limite physique.

« Je kiffe, fran­che­ment, je kiffe. Je suis venu cher­cher du kiff, rentrer sur le terrain, jouer. Je ne suis pas comme je le veux, mais moi, ça me fait même rigoler. Franchement, je rigo­lais à un moment, parce que je me dis, ‘putain, c’est terrible’. Elle est marrante cette situa­tion, parce que je vois un peu ce que je veux faire, et en fait, je n’y suis pas du tout. Je me dis, ‘putain, je vais en mettre une exté­rieure, je vais prendre le coup droit, je vais te mettre un rouleau là’, et en fait, je fais un truc catas­tro­phique, je n’ar­rive plus à fléchir, je fais un revers, j’ai les jambes tendues. Mais c’est génial, parce que dans ma tête, ça va méga vite, mais là, mon corps ne va plus vite. Mais fran­che­ment, je prends un kiff énorme. »