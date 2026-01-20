Battu par Dane Sweeny (182e mondial) au premier tour à Melbourne ce mardi, Gaël Monfils a donc joué le dernier match de sa carrière à l’Open d’Australie. Mais comme il l’a expliqué avec beaucoup de sincérité à L’Equipe, le Français de 39 ans a pris du plaisir malgré une certaine limite physique.
« Je kiffe, franchement, je kiffe. Je suis venu chercher du kiff, rentrer sur le terrain, jouer. Je ne suis pas comme je le veux, mais moi, ça me fait même rigoler. Franchement, je rigolais à un moment, parce que je me dis, ‘putain, c’est terrible’. Elle est marrante cette situation, parce que je vois un peu ce que je veux faire, et en fait, je n’y suis pas du tout. Je me dis, ‘putain, je vais en mettre une extérieure, je vais prendre le coup droit, je vais te mettre un rouleau là’, et en fait, je fais un truc catastrophique, je n’arrive plus à fléchir, je fais un revers, j’ai les jambes tendues. Mais c’est génial, parce que dans ma tête, ça va méga vite, mais là, mon corps ne va plus vite. Mais franchement, je prends un kiff énorme. »
Publié le mardi 20 janvier 2026 à 11:58