Au cours d’un très bel entre­tien réalisé chez nos confrères d’Eurosport, Gaël Monfils, qui affronte ce mardi Giovanni Mpetshi Perricard au premier tour de l’Open d’Australie, a évoqué sa plus belle émotion sur un court de tennis.

« C’est vrai­ment bizarre ce que je vais dire, je le dis assez souvent, mais ma première vrai­ment grosse émotion de bonheur, c’est le premier jour où j’ai battu mon père au tennis. C’était quelque chose que j’ai toujours rêvé de faire, je l’ai fait assez jeune, avec beau­coup de réus­site. À 12 ou 13 ans. Mais avec la manière (rires). Pour moi, c’était impor­tant. Mon père m’a appris à jouer au tennis, il m’a accom­pagné toute ma carrière jusqu’à main­te­nant. Mais cette émotion de pure joie, simple… C’est vrai­ment le meilleur truc. Les gens vont sans doute se dire « mais il a gagné des grands matches etc.. » mais cette émotion‐là, tu ne l’as qu’une fois. J’étais super content, le plus heureux du monde à ce moment‐là. Et je pense que c’était une très, très grosse émotion. »