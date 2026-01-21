Battu dès son entrée en lice, Gaël Monfils s’est livré confé­rence de presse concer­nant son état physique qui n’est pas à son maximum. C’est une gêne au pied qui l’empêche d’être tout à fait serein et qui l’empêche de pouvoir jouer vrai­ment son jeu durant tout un match. Après la « Monf » en a vu d’autres et cela ne vas pas l’empêcher de faire sa « tournée d’adieux » même si les méde­cins essayent de le freiner sur son calen­drier puis­qu’il a décidé de partir sur la tournée en Amérique du Sud avant le doublé Indian Wells‐Miami.

Malgré ses soucis qui peuvent devenir un vrai problème, la « Monf » reste zen, mieux il veut encore se tester.

« J’essaie de faire le maximum, et surtout d’être le plus positif possible. Et aussi le plus franc possible avec moi. Ne pas me mentir : tu joues moins bien. Tu es nul, tu es nul, il n’y a pas de souci, pas de honte. Au contraire, c’est qu’il existe de de la marge pour progresser. Donc je vais repartir au travail, bien me soigner et je vais essayer de pousser mon corps encore un peu plus. Ce n’était pas bon aujourd’hui, on espère que ce sera meilleur demain. Je n’ou­blie pas que c’est ma dernière année. Ce n’est pas grave, en fait. J’ai kiffé et personne ne m’empêchera de kiffer »