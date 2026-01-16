Comme son ami Stanislas Wawrinka, Gaël Monfils sait déjà qu’il mettra un terme à sa carrière en fin de saison.

Dans des propos relayés par L’Equipe à deux jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), le Français s’est exprimé sur ses ambi­tions pour sa dernière année sur le circuit.

« Quand tu te mets dans un tournoi, tu as toujours envie d’être compé­titif. J’étais content cette semaine, j’ai fait un bon match dans ce que je pouvais donner, je me suis trouvé compé­titif, j’ai joué un joueur plus fort que moi (défaite 5–7, 6–3, 6–4 contre Fabian Marozsan à Auckland). On est des compé­ti­teurs, on a envie de gagner, mais il y a une vraie réalité. Entre ce qu’on a envie de faire et les vraies choses… Moi je suis assez simple, je vous dis la vérité, et de temps en temps les gens prennent ça pour une faiblesse, mais ce n’est pas une faiblesse. On est moins fort, c’est plus dur. Les mecs sont plus forts que nous, à nous de trouver les ressources pour les battre. C’est ce que j’ai fait toute ma carrière. La compé­ti­tion, ici ou aux cartes, je joue pour gagner. »





