S’il a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie, Gaël Monfils est resté à Melbourne pour soutenir Elina Svitolina, en très grande forme depuis le début de saison.
Interrogé par L’Equipe, le Français a exprimé son admiration pour son épouse ukrainienne, qui retourne régulièrement dans son pays en guerre contre la Russie.
« Elle est impressionnante. En tant que mari, je suis là pour la soutenir. Quand elle me dit qu’elle va sur place, je lui dis : ‘Fais attention à toi, appelle‐nous quand tu peux’. Il n’y a qu’elle qui sait ce qui se passe là‐bas. Quand elle revient, c’est là que je dis qu’elle est forte, elle est ‘normale’. J’ai de l’admiration pour ce qu’elle fait. Je ne suis pas allé là‐bas, je ne sais pas ce qu’elle voit et je ne veux pas parler à sa place, c’est très personnel. On n’est plus joueurs de tennis dans ces moments‐là. »
Titrée à Auckland et sur une série de dix victoires consécutives, Svitolina défie Aryna Sabalenka en demi‐finales sans avoir concédé le moindre set depuis le début de l’Open d’Australie.
Publié le jeudi 29 janvier 2026 à 09:50