S’il a été éliminé dès le premier tour de l’Open d’Australie, Gaël Monfils est resté à Melbourne pour soutenir Elina Svitolina, en très grande forme depuis le début de saison.

Interrogé par L’Equipe, le Français a exprimé son admi­ra­tion pour son épouse ukrai­nienne, qui retourne régu­liè­re­ment dans son pays en guerre contre la Russie.

« Elle est impres­sion­nante. En tant que mari, je suis là pour la soutenir. Quand elle me dit qu’elle va sur place, je lui dis : ‘Fais atten­tion à toi, appelle‐nous quand tu peux’. Il n’y a qu’elle qui sait ce qui se passe là‐bas. Quand elle revient, c’est là que je dis qu’elle est forte, elle est ‘normale’. J’ai de l’ad­mi­ra­tion pour ce qu’elle fait. Je ne suis pas allé là‐bas, je ne sais pas ce qu’elle voit et je ne veux pas parler à sa place, c’est très personnel. On n’est plus joueurs de tennis dans ces moments‐là. »

Titrée à Auckland et sur une série de dix victoires consé­cu­tives, Svitolina défie Aryna Sabalenka en demi‐finales sans avoir concédé le moindre set depuis le début de l’Open d’Australie.