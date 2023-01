Caroline a été breakée en première et a sauvé cinq balles de break sur six dans le premier set contre Leylah Fernandez ce jeudi. Elle a égale­ment été menée 0–4 puis 2–5 dans le tie‐break avant d’en­chaîner cinq points et remporter cette première manche.

Après sa victoire, la Française, très solide, a livré une petite analyse de sa performance.

« C’était un bon défi, un bon test, et je suis très heureuse d’avoir conclu ce match en deux sets contre Leylah. C’était un scénario serré. S’en sortir comme ça, c’est vrai­ment bien, parce qu’à la fin du premier, quand je me suis assise, je me suis quand même dit qu’on était à la limite du hold‐up. J’ai réussi une bonne remontée et c’était vrai­ment impor­tant de le gagner. »

Après avoir passé avec brio ce premier test, la quatrième joueuse mondiale affron­tera l’Allemande Laura Siegemund (158e) au 3e tour.