Facile pour son entrée en lice face à Katherine Sebov (190e), Caroline Garcia affron­tera une autre Canadienne beau­coup plus dange­reuse au 2e tour en la personne de Leylah Fernandez, tombeuse d’Alizé Cornet. Après sa première victoire, la Française s’est montrée lucide et sereine en confé­rence de presse.

« Je ne pense pas trop que ce soit possible de conti­nuer sur la dyna­mique du Masters. Il y a eu les vacances, la période d’en­traî­ne­ment, plein de choses qui changent, qui évoluent. Je ne vais pas dire que je recherche à surfer sur cette dynamique‐là, mais plutôt essayer de prendre tout le positif de la fin de saison dernière, le style de jeu, l’in­ten­sité, la menta­lité. Je sais que j’ai le niveau de jeu pour battre les meilleures et faire de grandes choses, je vais me concen­trer là‐dessus, prendre ce tournoi‐là match par match et voir comment je peux réussir à conti­nuer à progresser dans mon jeu », a expliqué Caro’ dans des propos rapportés par L’Equipe.