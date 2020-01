Magnifique lauréate de la Fed Cup face à l’Australie en novembre dernier avec l’équipe de France, Caroline Garca a retrouvé le circuit WTA en janvier avec beaucoup moins de réussites. Battue au deuxième tour d’Auckland et au premier tour d’Hobart, la Lyonnaise n’est pas inquiète pour autant même si elle espère que son jeu va rapidement se mettre en place (interview réalisée par L’Équipe).

« Je me sens bien, les derniers jours à l’entraînement ont été positifs et intéressants. C’est un Grand Chelem, je suis vraiment très concentrée dessus. Après la préparation foncière, tu veux toujours bien commencer l’année et t’attendre à enchaîner des victoires, avoir des matches positifs. Ce n’est pas vraiment ce que j’ai eu, ça n’a pas vraiment enchaîné. Mais c’est un autre tournoi, des conditions différentes. On s’est bien entraîné. Il faut mettre le jeu en place maintenant, se relâcher et jouer. Il y a plusieurs frustrations, mais c’est à moi de les mettre de côté et me concentrer sur l’essentiel, sur mon jeu. »