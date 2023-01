Caroline Garcia était forcé­ment déçue en confé­rence de presse, déçue mais lucide.

« Ce qui est un peu embê­tant, c’est qu’au final je n’ar­rive pas à me libérer, à mettre mon jeu en place, à changer de direc­tion, et aussi à aller vers l’avant qui est l’un des mes forces. Je ne suis pas beau­coup montée au filet et c’est ça qui me chagrine le plus. Mais il y a aussi eu des points posi­tifs, il ne faut pas tout à jeter non plus, même si là main­te­nant j’ai envie de tout mettre à la poubelle, après il va falloir aussi digérer cette défaite pour être plus lucide sur le vrai debrief du tournoi »