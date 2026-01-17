Dans les colonnes de l’Equipe on en apprend un peu plus sur la méthode Samuel Lopez qui est maintenant le seul entraineur de Carlitos.
« Samuel ne t’éduque pas seulement comme joueur, mais aussi comme personne. Il transmet beaucoup de joie et de bonheur. Mais tout cela repose sur un cadre très structuré, il est très rigoureux. Mais au fur et à mesure, il te donne plus de liberté. C’est‐à‐dire passer de l’ordre à un léger désordre, un désordre positif. Juan Carlos a peut‐être davantage intégré les concepts hérités de son propre entraîneur, qui était très méthodique. Samuel s’inscrit dans cette lignée, en ajoutant à cet ordre de la joie et un peu plus de liberté »
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 10:19