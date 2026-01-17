AccueilOpen d'AustralieGarcia Lopez au sujet de Samuel Lopez l'unique coach d'Alcaraz : "Juan...
Garcia Lopez au sujet de Samuel Lopez l’unique coach d’Alcaraz : « Juan Carlos a peut‐être davan­tage intégré les concepts hérités de son propre entraî­neur, qui était très métho­dique. Samuel s’ins­crit dans cette lignée, en ajou­tant à cet ordre de la joie et un peu plus de liberté »

Dans les colonnes de l’Equipe on en apprend un peu plus sur la méthode Samuel Lopez qui est main­te­nant le seul entrai­neur de Carlitos.

« Samuel ne t’éduque pas seule­ment comme joueur, mais aussi comme personne. Il transmet beau­coup de joie et de bonheur. Mais tout cela repose sur un cadre très struc­turé, il est très rigou­reux. Mais au fur et à mesure, il te donne plus de liberté. C’est‐à‐dire passer de l’ordre à un léger désordre, un désordre positif. Juan Carlos a peut‐être davan­tage intégré les concepts hérités de son propre entraî­neur, qui était très métho­dique. Samuel s’ins­crit dans cette lignée, en ajou­tant à cet ordre de la joie et un peu plus de liberté »

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 10:19

