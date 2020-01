Caroline Garcia (46e) s’arrête dès le deuxième tour. La Lyonnaise, qui avait pourtant très bien débuté la rencontre, a été battue par Ons Jabeur (78e) en trois manches 1-6, 6-2, 6-3. La Tricolore n’a jamais changé de plan de jeu et la Tunisienne s’est habituée pour la contrer tout en étant capable de varier. Comme lors du premier tour du dernier US Open, elle prend ainsi le meilleur sur Caroline Garcia et se qualifie pour le troisième tour où elle affrontera Caroline Wozniacki.

Caroline Garcia, elle, subit une nouvelle désillusion dans un grand rendez-vous avec cette élimination dès le deuxième tour. Elle n’a plus été en deuxième semaine dans un Grand Chelem depuis Roland-Garros 2018 (huitième de finale). Plus inquiétant, les symptômes persistent et elle ne donne pas l’impression d’évoluer…