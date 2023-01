Après sa victoire ce samedi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Caroline Garcia était forcé­ment soulagée. Lors de son inter­view sur le court, elle avait bien conscience qu’elle était passé près de la « correctionnelle ».

« La vérité c’était que j’étais au bord du gouffre au premier set. Tout se mélan­geait dans ma tête, l’idée de se quali­fier pour la deuxième semaine de l’Open d’Australie, de pouvoir à nouveau jouer dans cette atmo­sphère incroyable. Et puis je me suis recon­cen­trée, je me suis dit qu’il ne fallait pas baisser les bras, qu’il fallait au moins essayer. Après Laura (Siegemund) a aussi très bien joué donc je savais qu’il fallait que je reste dans le match, d’ailleurs vous m’avez bien aidé le public, j’ai hâte main­te­nant de revenir le court. »