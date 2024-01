Si les deux têtes de série fran­çaises, Adrian Mannarino et Ugo Humbert, parti­ront favoris respec­ti­ve­ment contre Stan Wawrinka (qui revient d’une bles­sure à la cheville) et un qualifié, tout comme Gaël Monfils et Arthur Fils, les joueurs fran­çais de manière géné­rale n’ont pas été épar­gnés par le tirage au sort de l’Open d’Australie.

Découvrez le 1er tour des joueurs français :



Gaël Monfils - Yannick Hanfmann

Adrian Mannarino – Stan Wawrinka

Benjamin Bonzi - Lorenzo Musetti

Luca Van Assche – James Duckworth

Arthur Rinderknech – Pavel Kotov

Quentin Halys – qualifié

Arthur Cazaux - Laslo Djere

Arthur Fils - Jiry Vesely

Ugo Humbert – qualifié

Constant Lestienne – Alejandro Davidovich Fokina

Alexandre Muller - qualifié

Grégoire Barrère – Tommy Paul

Richard Gasquet – Carlos Alcaraz