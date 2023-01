Fatiguée de sa magni­fique épopée en Nouvelle‐Zélande, conclue par un nouveau titre à 36 ans, Richard Gasquet n’a pas trouvé la solu­tion face à Ugo Humbert au 1er tour de l’Open d’Australie. Dans des propos rapportés par L’Equipe, l’ex­pé­ri­menté numéro 1 fran­çais s’est montré très opti­miste pour l’avenir de son compatriote.

« J’allais un peu mieux aujourd’hui mais ça n’a pas suffi. En plus, le court est rapide et Ugo est compliqué à jouer, avec son jeu de gaucher. Quitte à perdre, je suis content que ce soit contre lui, parce que je l’ap­précie et j’es­père que ça le remettra du mieux possible, parce que c’est un super joueur. Le crédit lui en revient. Ça atténue ma tris­tesse. Pour moi, avec le jeu qu’il a, il a tout pour revenir dans le top 30. Aucun doute qu’il y reviendra. »