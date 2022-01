Richard Gasquet est valeureux.

A 35 ans, le Biterrois semble prendre toujours autant de plaisir sur le court. Et il reste capable de jolis coups, comme ce mardi au 1er tour de l’Open d’Australie, où il n’avait plus joué depuis 2018.

Gasquet s’est offert son compa­triote Ugo Humbert, la relève, dans une sorte de choc des géné­ra­tions, en quatre sets : 3–6, 7–6(4), 7–6(3), 6–3. « Ritchie » a donné la leçon à Humbert, dont le retour à la compé­ti­tion était pour­tant promet­teur en 2022 avec cette victoire contre Daniil Medvedev à l’ATP Cup.

Perdre le premier set n’a pas fait peur à l’ex­pé­ri­menté Richard Gasquet, qui a beau­coup mieux géré les moments impor­tants du match, notam­ment les deux jeux déci­sifs, qu’Ugo Humbert, crispé et auteur de 50 fautes directes.

Gasquet s’est appuyé sur un très bon service, comme en témoignent ses 79% de réus­site derrière sa première balle.

Ugo Humbert, lui, n’y arrive plus en Grand Chelem. Il perd pour la quatrième fois de suite au 1er tour, et il n’a plus dépassé le 2e tour depuis Wimbledon 2019.

Dans le même temps, Gasquet atteint donc le 2e tour pour la troi­sième sur les quatre derniers Grand Chelem. Il affron­tera, jeudi, Botic van de Zandschulp, tombeur en trois sets de Jan‐Lennard Struff.