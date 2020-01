Après Juan Martin Del Potro, c’est au tour de Richard Gasquet d’officialiser son forfait pour l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février). La rumeur avait pris de l’ampleur depuis qu’il n’apparaissait plus dans les listes de l’exhibition de Kooyong où il devait préparer le Grand Chelem australien. Le Biterrois est toujours embêté par son genou où il a eu un kyste au genou gauche qui l’a perturbé dans sa préparation à l’intersaison. Il avait déjà été contraint de renoncer à l’ATP 250 de Doha. Le Tricolore espère effectuer son retour à l’Open Sud de France de Montpellier (3 au 9 février).

Richard Gasquet has withdrawn from #AusOpen 2020 with a knee injury.

Get well soon @richardgasquet1 – hope to see you back at the Australian Open in 2021 🇦🇺🦘 pic.twitter.com/3K59DjoNJD

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 11, 2020