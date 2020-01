Officiellement forfait pour l’Open d’Australie à cause de problèmes au genou gauche, Richard Gasquet s’est confié à L’Équipe. Le Biterrois est notamment revenu sur ce nouveau coup dur qui retarde son retour sur les courts et affirme qu’il n’est pas abattu pour autant : « Je vous avoue que c’est un peu difficile. Avec ces deux mois à la con, ça partait, ça revenait… Ce n’est pas hyper grave, mais c’est emmerdant. Mais au niveau de l’envie, ça va. Je suis prêt à repartir. Cela ne m’a pas totalement dégoûté. Il m’en reste un petit peu encore. Je vais sûrement aller à Montpellier plus tôt pour m’entraîner. Il me manque encore pas mal de choses. La saison est encore longue. »