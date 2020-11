Richard Gasquet est un très bon client en ce moment. Du coup, ses conférences de presse sont plus intéressantes que par le passé. Sur la situation en 2021, « Richie » a donc exposé son analyse : « Cette année, j’ai joué beaucoup de tournois. C’est une période totalement différente. Il faut faire gaffe tout le temps et tu n’es à l’abri de rien, tu n’es pas à l’abri de l’avoir. J’essaie de limiter les rencontres. Même si tu essaies de vivre un peu normalement, ce n’est pas facile. Il faut un peu de réussite, c’est cela qui est difficile. Malgré cela, les joueurs jouent, je ne vois pas beaucoup de joueurs qui n’ont pas joué. Je pense qu’en Australie, tu auras tous les mecs. On avait dit pareil à l’US Open, il y en a quelques-uns qui n’y sont pas allés mais à Roland-Garros, il y avait quand même tout le monde. Je continuerai et même à l’US Open, si c’était à refaire, j’y retournerais«