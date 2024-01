Coco Gauff est elle aussi passée sous le rouleau compres­seur Aryna Sabalenka, ce jeudi en demi‐finales de l’Open d’Australie, même si l’Américaine est de loin la joueuse ayant posé le plus de problème à la tenante du titre depuis le début du tournoi.

La Biélorusse est égale­ment connue pour ses cris presque assour­dis­sants à chaque fois qu’elle frappe la balle.

En confé­rence de presse d’après match, Gauff a admis que cela pouvait être pertur­bant si ces cris venaient à être prolongés, ce qui n’est pas le cas d’Aryna.

« J’ai beau­coup joué contre elle, donc je ne peux pas m’as­seoir ici et dire que ses cris sont gênants. J’ai l’im­pres­sion qu’au moins avec elle c’est cohé­rent, donc ça ne me dérange pas. J’ai déjà joué contre des filles dont le cri n’était pas cohé­rent et qui faisaient exprès de crier plus long­temps sur des points impor­tants. Je ne pense pas qu’on soit censé crier pendant que la personne frappe. Quand vous jouez contre elle, vous savez que c’est ce qu’elle va faire. Je ne pense pas que ce soit une tactique ou quoi que ce soit d’autre. C’est juste sa façon de jouer au tennis. Si elle l’avait fait de manière prolongée sur certaines balles, alors je me serais dit, ‘ok, c’est ridicule’. »