Gauff, catas­tro­phique face à Svitolina, nous offre un craquage dantesque dans les couloirs du stade !

Jean Muller
Par Jean Muller

Alors que l’on s’at­ten­dait à un vrai duel entre Elina Svitolina et Coco Gauff, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, il a fina­le­ment été à sens unique. 

L’Américaine, qui n’était l’ombre d’elle‐même, n’a jamais pu sortir de ce cyclone, battue 6–1, 6–2, en 59 minutes sans avoir pu inquiéter une seule seconde L’Ukrainienne, quali­fiée pour la première fois dans sa carrière en demi‐finales de l’Open d’Australie

Il arrive que des grands cham­pions passent à côté d’un match. C’est donc le cas pour Coco Gauff, qui a su garder son calme sur le court devant la foule avant de craquer dans les couloirs du stade où elle a saccagé sa raquette de rage.

Ces images vont forcé­ment faire le tour du monde comme celle jadis d’un certain Marcos Baghdatis.

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 10:24

