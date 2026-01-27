Alors que l’on s’at­ten­dait à un vrai duel entre Elina Svitolina et Coco Gauff, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, il a fina­le­ment été à sens unique.

L’Américaine, qui n’était l’ombre d’elle‐même, n’a jamais pu sortir de ce cyclone, battue 6–1, 6–2, en 59 minutes sans avoir pu inquiéter une seule seconde L’Ukrainienne, quali­fiée pour la première fois dans sa carrière en demi‐finales de l’Open d’Australie

Prestation cata totale de Gauff.

3 coups gagnants pour 26 fautes en 59’…



Du coup, Svitolina s’offre pour la 1ère fois 2 Tops 10 en Grand Chelem, une 1ère 1⁄ 2 en Australie, et un retour dans le Top 10 !



Next Sabalenka.

Invaincues toutes les 2 en 2026.

10 victoires chacune. pic.twitter.com/Benp1WrJcy — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 27, 2026

Il arrive que des grands cham­pions passent à côté d’un match. C’est donc le cas pour Coco Gauff, qui a su garder son calme sur le court devant la foule avant de craquer dans les couloirs du stade où elle a saccagé sa raquette de rage.

Coco Gauff releases her frus­tra­tions after a disap­poin­ting defeat in the Australian Open quarter‐finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P — TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026

Ces images vont forcé­ment faire le tour du monde comme celle jadis d’un certain Marcos Baghdatis.