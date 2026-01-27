Alors que l’on s’attendait à un vrai duel entre Elina Svitolina et Coco Gauff, ce mardi en quarts de finale de l’Open d’Australie, il a finalement été à sens unique.
L’Américaine, qui n’était l’ombre d’elle‐même, n’a jamais pu sortir de ce cyclone, battue 6–1, 6–2, en 59 minutes sans avoir pu inquiéter une seule seconde L’Ukrainienne, qualifiée pour la première fois dans sa carrière en demi‐finales de l’Open d’Australie
Prestation cata totale de Gauff.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 27, 2026
3 coups gagnants pour 26 fautes en 59’…
Du coup, Svitolina s’offre pour la 1ère fois 2 Tops 10 en Grand Chelem, une 1ère 1⁄2 en Australie, et un retour dans le Top 10 !
Next Sabalenka.
Invaincues toutes les 2 en 2026.
10 victoires chacune. pic.twitter.com/Benp1WrJcy
Il arrive que des grands champions passent à côté d’un match. C’est donc le cas pour Coco Gauff, qui a su garder son calme sur le court devant la foule avant de craquer dans les couloirs du stade où elle a saccagé sa raquette de rage.
Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter‐finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026
Ces images vont forcément faire le tour du monde comme celle jadis d’un certain Marcos Baghdatis.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 10:24