Gauff catas­tro­phique face à Svitolina, nous offre un craquage dantesque dans les couloirs du stade ! Shocking !

Par Jean Muller

Alors que l’on s’at­ten­dait à un vrai duel entre Svitolina et Gauff, on a assisté à une parodie de tennis. 

L’Américaine était l’ombre d’elle‐même et elle n’a jamais pu sortir de ce cyclone. 

Elle s’in­cline en deux manches : 1–6, 2–6 sans avoir pu inquiéter une seule seconde Elina Svitolina qui va rallier pour la première fois dans sa carrières les demi‐finales de l’Open d’Australie 

Il arrive que des grands cham­pions passent à côté d’un match. C’est donc le cas pour Coco Gauff ce mardi. Coco a aussi su garder son calme sur le court devant la foule avant de craquer dans les couloirs du satde où elle a saccagé sa raquette de rage.

Ces images vont forcé­ment faire le tour du monde comme celle jadis d’un certain Marcos Baghdatis.

Publié le mardi 27 janvier 2026 à 10:24

