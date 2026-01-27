Alors que l’on s’at­ten­dait à un vrai duel entre Svitolina et Gauff, on a assisté à une parodie de tennis.

L’Américaine était l’ombre d’elle‐même et elle n’a jamais pu sortir de ce cyclone.

Elle s’in­cline en deux manches : 1–6, 2–6 sans avoir pu inquiéter une seule seconde Elina Svitolina qui va rallier pour la première fois dans sa carrières les demi‐finales de l’Open d’Australie

Prestation cata totale de Gauff.

3 coups gagnants pour 26 fautes en 59’…



Du coup, Svitolina s’offre pour la 1ère fois 2 Tops 10 en Grand Chelem, une 1ère 1⁄ 2 en Australie, et un retour dans le Top 10 !



Next Sabalenka.

Invaincues toutes les 2 en 2026.

10 victoires chacune. pic.twitter.com/Benp1WrJcy — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 27, 2026

Il arrive que des grands cham­pions passent à côté d’un match. C’est donc le cas pour Coco Gauff ce mardi. Coco a aussi su garder son calme sur le court devant la foule avant de craquer dans les couloirs du satde où elle a saccagé sa raquette de rage.

Ces images vont forcé­ment faire le tour du monde comme celle jadis d’un certain Marcos Baghdatis.