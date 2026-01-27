Alors que l’on s’attendait à un vrai duel entre Svitolina et Gauff, on a assisté à une parodie de tennis.
L’Américaine était l’ombre d’elle‐même et elle n’a jamais pu sortir de ce cyclone.
Elle s’incline en deux manches : 1–6, 2–6 sans avoir pu inquiéter une seule seconde Elina Svitolina qui va rallier pour la première fois dans sa carrières les demi‐finales de l’Open d’Australie
Prestation cata totale de Gauff.— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 27, 2026
3 coups gagnants pour 26 fautes en 59’…
Du coup, Svitolina s’offre pour la 1ère fois 2 Tops 10 en Grand Chelem, une 1ère 1⁄2 en Australie, et un retour dans le Top 10 !
Next Sabalenka.
Invaincues toutes les 2 en 2026.
10 victoires chacune. pic.twitter.com/Benp1WrJcy
Il arrive que des grands champions passent à côté d’un match. C’est donc le cas pour Coco Gauff ce mardi. Coco a aussi su garder son calme sur le court devant la foule avant de craquer dans les couloirs du satde où elle a saccagé sa raquette de rage.
Ces images vont forcément faire le tour du monde comme celle jadis d’un certain Marcos Baghdatis.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 10:24