Battue par Sofia Kenin (6-7(4), 6-3, 6-0), Cori Gauff a été interrogée sur ses ambitions et l’Américaine de 15 ans fixe une priorité à court terme : « Mon objectif à court terme est de progresser, c’est le plus important. J’ai encore tellement de choses à améliorer. Mes parents, mon équipe, tous estiment que je peux faire mieux. C’est mon objectif et faire des bons parcours dans les tournois pour construire mon expérience. Il faut aussi que je joue plus de tournois afin d’être prête pour des matchs comme aujourd’hui (lire ce dimanche). »