En confé­rence de presse après sa défaite face à Jelena Ostapenko (7−5, 6–3) en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce dimanche, Cori Gauff n’a pas pu retenir ses larmes. L’Américain de 18 ans s’est confié sur le senti­ment d’im­puis­sance qu’elle a éprouvé sur le court.

« En temps normal je pense que mes défaites sont de mon ressort parce que je pense être une bonne joueuse mais aujourd’hui elle était juste meilleure. Il y a eu des moments dans le match ou je deve­nais frus­trée parce que norma­le­ment je peux régler les problèmes alors qu’aujourd’hui je n’avais aucune réponse à ce qu’elle faisait. Je frap­pais long, elle renvoyait sur la ligne et je refrap­pais long et ça reve­nait encore et encore. C’est juste un de ces jours où les choses ne sont pas allées dans mon sens mais dans le sien. J’ai fait ce que j’ai pu et j’aurais peut‐être pu améliorer quelques petites choses mais elle a juste bien joué. Vous ne pouvez rien faire donc c’est frus­trant, j’ai eu l’impression d’avoir donné tout ce que je pouvais sur le moment. Je vais devoir regarder le match pour trouver des solutions. »