« J’ai mes IRM, je vais voir mais je vais peut‐être les publier », lâchait il y a quelques jours Novak Djokovic, fatigué par les suspi­cions concer­nant ses bles­sures. Vainqueur de l’Open d’Australie 2021 malgré une déchi­rure aux abdo­mi­naux, le Serbe n’est plus qu’à un match (finale contre Stefanos Tsitsipas ce dimanche à 9h30, ndlr) d’un 10e sacre à Melbourne, où une douleur à l’ischio‐jambier le gêne depuis le début du mois.

Dans des propos accordés à L’Equipe, Marc Gicquel estime que Nole devrait apporter des preuves pour faire taire les sceptiques.

« Il a agacé pas mal de mecs avec ses abdos il y a deux ans. À sa place, je prends l’écho­gra­phie et le diag­nostic et je les balance sur les réseaux : « Regardez, je ne dis pas que des conne­ries ». Là, il ne met que des bran­lées, je ne suis pas sûr que sa cuisse aille si mal que ça. On ne saura jamais vrai­ment… Quand il dit qu’il a mal quelque part, en général il joue très, très bien », a souligné l’an­cien 37e mondial.