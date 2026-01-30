Plus qu’une simple joueuse du tour, Elina est devenue une vraie ambas­sa­drice de l’Ukraine.

C’est d’au­tant plus logique qu’elle est constam­ment en rela­tion avec des proches et sa famille qui vivent un enfer permanant.

Du coup, on peut comprendre que le tennis ne soit pas toujours sa « prio­rité » surtout pour se « lamenter » après une défaite en demi‐finale d’une levée du Grand Chelem.

« Je suis évidem­ment déçue de ne pas être allée plus loin, mais j’ai le senti­ment que je ne devrais pas vrai­ment me permettre d’être triste. Je suis dans une posi­tion très privi­lé­giée. J’ai cette oppor­tu­nité incroyable de jouer ici sur le court central, de repré­senter mon pays de manière digne et d’avoir la possi­bi­lité d’uti­liser ma voix pour mon peuple. Je ne veux garder que le positif et j’es­père que ce début d’année me portera loin dans la saison »

Les mots d’Elina sont toujours posés.

Son calme permet aussi de rappeler avec force ce qu’il se passe dans son pays.

Si au début du conflit, elle visait souvent ses collègues de travail, ce n’est plus le cas. Cette atti­tude l’honore.