Interrogé par nos confrères de l’Equipe sur la tour­nure folle du duel face à Sascha Zverev, Gilles Cervara a un peu de « mal » à comprendre ce qu’il se passe dans la tête du joueur. Mieux, il pense même que son joueur ne le sait lui même, c’est un peu lunaire.

« Le mystère, c’est plus quand on évoque ce qu’il fait parfois sur le court. Il est numéro 3 mondial mais j’ai l’im­pres­sion de parler à un ado. C’est comme si je deman­dais à quel­qu’un qui a le permis de conduire comment il fait pour conduire. Quand on ques­tionne Daniil sur certains choses dans son jeu, il n’a pas de réponses parce que lui même ne sait pas comme il les fait »