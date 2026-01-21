Gaël Monfils a déjà annoncé qu’il prendrait sa retraite tennistique en fin de saison, l’année de ses 40 ans. Battu par le 182e joueur mondial au premier tour de l’Open d’Australie mardi, il a donc disputé le dernier match de sa carrière à Melbourne.
Et alors qu’il a eu le droit à de beaux adieux, avec une cérémonie en son honneur et la présence du directeur, Craig Tiley, certains observateurs ont jugé un peu exagéré cet hommage pour le Français, qui n’a jamais dépassé les quarts de finale à l’Open d’Australie.
Sur le réseau social X, l’ancien 6e mondial Gilles Simon a décidé de raconter une anecdote récente pour défendre son ami et insister sur sa popularité.
A partir du moment où en retirant mon carrelage chez Raboni ce matin (ouais je vous raconte ma vie), un livreur dit à l’autre « Tu reconnais le monsieur ? Il jouait au tennis » et que l’autre lui répond « non désolé j’y connais rien le seul que je connais c’est Gael Monfils » https://t.co/vFN9ff6mIX— Gilles SIMON (@GillesSimon84) January 21, 2026
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 12:35