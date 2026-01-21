Gaël Monfils a déjà annoncé qu’il pren­drait sa retraite tennis­tique en fin de saison, l’année de ses 40 ans. Battu par le 182e joueur mondial au premier tour de l’Open d’Australie mardi, il a donc disputé le dernier match de sa carrière à Melbourne.

Et alors qu’il a eu le droit à de beaux adieux, avec une céré­monie en son honneur et la présence du direc­teur, Craig Tiley, certains obser­va­teurs ont jugé un peu exagéré cet hommage pour le Français, qui n’a jamais dépassé les quarts de finale à l’Open d’Australie.

Sur le réseau social X, l’an­cien 6e mondial Gilles Simon a décidé de raconter une anec­dote récente pour défendre son ami et insister sur sa popularité.

A partir du moment où en reti­rant mon carre­lage chez Raboni ce matin (ouais je vous raconte ma vie), un livreur dit à l’autre « Tu recon­nais le monsieur ? Il jouait au tennis » et que l’autre lui répond « non désolé j’y connais rien le seul que je connais c’est Gael Monfils » https://t.co/vFN9ff6mIX — Gilles SIMON (@GillesSimon84) January 21, 2026

