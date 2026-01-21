AccueilOpen d'AustralieGilles Simon défend Monfils : "En retirant mon carrelage ce matin, un...
Open d'Australie

Gilles Simon défend Monfils : « En reti­rant mon carre­lage ce matin, un livreur a dit à l’autre : ‘tu recon­nais le monsieur ? Il jouait au tennis’ et l’autre lui a répondu : ‘non désolé, le seul que je connais c’est Gaël Monfils’ » 

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Gaël Monfils a déjà annoncé qu’il pren­drait sa retraite tennis­tique en fin de saison, l’année de ses 40 ans. Battu par le 182e joueur mondial au premier tour de l’Open d’Australie mardi, il a donc disputé le dernier match de sa carrière à Melbourne. 

Et alors qu’il a eu le droit à de beaux adieux, avec une céré­monie en son honneur et la présence du direc­teur, Craig Tiley, certains obser­va­teurs ont jugé un peu exagéré cet hommage pour le Français, qui n’a jamais dépassé les quarts de finale à l’Open d’Australie. 

Sur le réseau social X, l’an­cien 6e mondial Gilles Simon a décidé de raconter une anec­dote récente pour défendre son ami et insister sur sa popularité. 

« A partir du moment où en reti­rant mon carre­lage chez Raboni ce matin (ouais je vous raconte ma vie), un livreur dit à l’autre ‘Tu recon­nais le monsieur ? Il jouait au tennis’ et que l’autre lui répond ‘non désolé j’y connais rien le seul que je connais c’est Gael Monfils.’ »

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 12:35

