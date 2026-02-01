Devenu ce dimanche le plus jeune joueur de l’histoire à inscrire sur son palmarès les quatre tournois du Grand Chelem, après sa victoire en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a envoyé un sacré message au monde du tennis.
Forcément impressionné par cette précocité exceptionnelle, Gilles Simon, ex‐6e joueur mondial, a tenu à revenir sur l’exploit réalisé par l’Espagnol à seulement 22 ans.
22 ans. Tous les GC remportés. Alors oui il faut un peu de réussite. Sur cet AO déjà (cf Zverev). Sur le fait de jouer au bon moment aussi (ex Rafa à RG)— Gilles SIMON (@GillesSimon84) February 1, 2026
Mais pour moi ce record de précocité est vraiment fou. Carlos est un immense joueur et j’ai hâte de voir jusqu’où il va aller.
Publié le dimanche 1 février 2026 à 16:40