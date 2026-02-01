AccueilOpen d'AustralieGilles Simon sur Alcaraz, titré face à Djokovic : "Alors, oui, il...
Open d'Australie

Gilles Simon sur Alcaraz, titré face à Djokovic : « Alors, oui, il faut un peu de réus­site, sur ce tournoi déjà contre Zverev. Mais pour moi, ce record de préco­cité est vrai­ment fou »

Par Thomas S

Devenu ce dimanche le plus jeune joueur de l’his­toire à inscrire sur son palmarès les quatre tour­nois du Grand Chelem, après sa victoire en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a envoyé un sacré message au monde du tennis.

Forcément impres­sionné par cette préco­cité excep­tion­nelle, Gilles Simon, ex‐6e joueur mondial, a tenu à revenir sur l’ex­ploit réalisé par l’Espagnol à seule­ment 22 ans. 

« 22 ans. Tous les Grands Chelems remportés. Alors oui il faut un peu de réus­site. Sur cet AO déjà (cf Zverev). Sur le fait de jouer au bon moment aussi (ex Rafa à RG) Mais pour moi ce record de préco­cité est vrai­ment fou. Carlos est un immense joueur et j’ai hâte de voir jusqu’où il va aller. »

Publié le dimanche 1 février 2026 à 16:40

Titré face à Djokovic, Alcaraz n’a rien oublié : « Je me souviens des gens qui disaient que je n’al­lais pas y arriver. Ça semble ironique, parce qu’en théorie je devrais me souvenir de mon équipe. Mais à la fin, c’est cette menta­lité qui me vient maintenant »

