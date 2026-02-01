Devenu ce dimanche le plus jeune joueur de l’his­toire à inscrire sur son palmarès les quatre tour­nois du Grand Chelem, après sa victoire en finale de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, Carlos Alcaraz a envoyé un sacré message au monde du tennis.

Forcément impres­sionné par cette préco­cité excep­tion­nelle, Gilles Simon, ex‐6e joueur mondial, a tenu à revenir sur l’ex­ploit réalisé par l’Espagnol à seule­ment 22 ans.

22 ans. Tous les GC remportés. Alors oui il faut un peu de réus­site. Sur cet AO déjà (cf Zverev). Sur le fait de jouer au bon moment aussi (ex Rafa à RG)

Mais pour moi ce record de préco­cité est vrai­ment fou. Carlos est un immense joueur et j’ai hâte de voir jusqu’où il va aller. — Gilles SIMON (@GillesSimon84) February 1, 2026

