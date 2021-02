Le public aus­tra­lien a beau avoir le pri­vi­lège d’as­sis­ter à un spec­tacle qua­si conti­nu de ten­nis depuis aujourd’­hui, tous ne s’en réjouissent pas pour autant. Comme nous l’a­vions vu au moment de l’ar­ri­vée des joueurs à Melbourne ou Adelaïde, beau­coup sem­blaient voir d’un mau­vais œil le trai­te­ment réser­vé aux joueurs quand cer­tains Australiens ne pou­vaient reve­nir dans leur pays. Mais pour David Goffin, cette impres­sion ne trouve pas réel­le­ment d’é­cho dans la réa­li­té, comme il le confie à la RTBF.

« Pour la popu­la­tion, c’est vrai qu’on enten­dait beau­coup de choses, quand on était dans nos chambres d’hôtel, en qua­ran­taine. Mais main­te­nant que c’est ouvert, on a l’impression de retrou­ver nos habi­tudes. Et on ne sent pas trop que les gens ne veulent pas nous voir. On ver­ra bien. »

Le Belge en a éga­le­ment pro­fi­té pour livrer son res­sen­ti sur la folie ten­nis­tique qui s’empare de Melbourne. « Sur le site, on a l’impression d’être déjà à l’Open d’Australie. Les com­pé­ti­tions ont com­men­cé sur tous les courts, et il y a des matchs par­tout. C’est un peu comme si on était déjà dans le Grand Chelem, alors qu’il ne com­men­ce­ra que dans une semaine. C’est spé­cial, avec tous ces tour­nois au même endroit. On ne sait pas qui joue tel ou tel tour­noi. »