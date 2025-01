Les avis sont unanimes suite à la réac­tion d’une partie du public austra­lien qui a hué Novak Djokovic à sa sortie de la Rod Laver Arena après son abandon face à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Après l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, c’est au tour de Greg Rusedski, ex‐4e mondial, de faire part de son incompréhension.

I just do not unders­tand the lack of respect from the crowd who booed Novak when he retired from his semi. Novak has played through so many inju­ries in his career & just could not do it this time. He is 37 years old & did not want to risk further injury . Smart decision