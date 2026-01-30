Faut‐il en rire ? Ce n’est pas certain. Enfin, c’est le choix de Grégoire Barrère qui nous explique avec « humour » que malgré la qualité de leurs entrainements, même les meilleurs joueurs peuvent cramper. À l’image de Carlos Alcaraz, actuellement opposé à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie.
Il insinue par ce message que lors de leur carrière, les Français ont été largement critiqués quand ils se retrouvaient dans la même situation.
Sinner et Alcaraz s’entraîne comme des français maintenant c’est dingue de cramper comme nous !— Gregoire Barrere (@GregBarrere) January 30, 2026
« Sinner et Alcaraz s’entraîne comme des français maintenant. C’est dingue de cramper comme nous ! ». Si, effectivement, les médias ont pu critiquer les joueurs français, il nous semble pas que les crampes aient souvent été au centre des débats.
Retraité depuis peu, Grégoire Barrère confirme qu’il en a un peu gros sur la patate, mais ce qui est rassurant, c’est qu’il est un vrai passionné…
