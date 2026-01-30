Faut‐il en rire ? Ce n’est pas certain. Enfin, c’est le choix de Grégoire Barrère qui nous explique avec « humour » que malgré la qualité de leurs entrai­ne­ments, même les meilleurs joueurs peuvent cramper. À l’image de Carlos Alcaraz, actuel­le­ment opposé à Alexander Zverev en demi‐finales de l’Open d’Australie.

Il insinue par ce message que lors de leur carrière, les Français ont été large­ment criti­qués quand ils se retrou­vaient dans la même situation.

Sinner et Alcaraz s’entraîne comme des fran­çais main­te­nant c’est dingue de cramper comme nous ! — Gregoire Barrere (@GregBarrere) January 30, 2026

« Sinner et Alcaraz s’entraîne comme des fran­çais main­te­nant. C’est dingue de cramper comme nous ! ». Si, effec­ti­ve­ment, les médias ont pu criti­quer les joueurs fran­çais, il nous semble pas que les crampes aient souvent été au centre des débats.

Retraité depuis peu, Grégoire Barrère confirme qu’il en a un peu gros sur la patate, mais ce qui est rassu­rant, c’est qu’il est un vrai passionné…