Mauvaise nouvelle pour Corentin Moutet.

Après une saison 2023 pendant laquelle il a lutté avec une douleur au poignet, ce qui l’obli­geait à utiliser presque unique­ment le slice côté revers, le Français âgé de 24 ans et classé au 133e rang mondial, a annoncé sur les réseaux sociaux son forfait pour l’Open d’Australie à cause d’une bles­sure contractée à l’entraînement.

Via une story sur son compte Instagram, le Parisien a préféré prendre la nouvelle avec philosophie.

🇦🇺❌ — Corentin Moutet (@moutet99) December 28, 2023

« Je me suis blessé sur le court. Je m’en­traîne vrai­ment dur tous les jours. Un jour, ce sera mon jour, je n’ai aucun doute là‐dessus. D’ici là, je dois être patient et conti­nuer à travailler dur et faire confiance à mon process. Mon heure viendra. »