Comme tout fan de ten­nis, le retrai­té aus­tra­lien Sam Groth a été conquis par la ren­contre entre Nick Kyrgios et Ugo Humbert. Les deux joueurs ont livré un grand match en cinq sets. Et sur­tout cette ren­contre mar­quait le retour d’une grande ambiance dans un stade. Pour le Herald Sun, Groth s’est enflam­mé sur son com­pa­triote, le ran­geant même aux côtés de Federer, Nadal et Serena Williams par­mi les super­stars du tennis.

« Ce qu’il a fait mer­cre­di soir était phé­no­mé­nal. C’était du ten­nis au box‐office. C’était le match que ce tour­noi récla­mait, l’Open d’Australie a enfin pris vie. Nick apporte l’hys­té­rie. C’est la rai­son pour laquelle les orga­ni­sa­teurs et les dif­fu­seurs le veulent aux heures de grande écoute de leur évé­ne­ment, pas seule­ment ici mais dans le monde entier. J’irais jus­qu’à dire que le ten­nis a besoin de Nick bien plus que Nick a besoin du ten­nis. Ce n’est peut‐être pas notre meilleur ath­lète, mais il est cer­tai­ne­ment le plus diver­tis­sant. L’atmosphère de foule lors d’un match de Nick Kyrgios ne res­semble à rien de ce que j’ai connu avec un autre joueur », a assu­ré Sam Groth.