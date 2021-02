Simona Halep est pas­sée à côté de son quart de finale face à Serena Williams. Battue sèche­ment 6–3 6–3 en 1h23, la Roumaine n’est jamais vrai­ment ren­trée dans le match. La numé­ro 2 mon­diale res­tait sur une vic­toire expé­di­tive face à Serena en 2019 lors de la finale de Wimbledon en moins d’une heure de jeu. Mais cette époque semble bien loin désormais :

« Mon sen­ti­ment après le match est que je n’é­tais pas si loin de son niveau. Elle était plus forte dans les moments impor­tants. Elle bouge mieux et frappe plus fort qu’à Wimbledon. Il m’a sem­blé qu’elle était en très bonne forme. Elle cou­rait mieux sur les balles et se dépla­çait mieux pour frap­per. Je me suis trop plaint durant cette quin­zaine, je crois. J’ai pro­ba­ble­ment res­sen­ti la pres­sion de ne pas avoir joué de tour­noi pen­dant trois ou quatre mois. »