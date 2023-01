En forme depuis le début de saison (défaite 7–6, 7–6 contre Djokovic en huitièmes de finale à Adélaïde et quart de finale à Auckland), Quentin Halys n’était vrai­ment pas satis­fait de perfor­mance contre Stefanos Tsitsipas au 1er tour de l’Open d’Australie (6−3, 6–4, 7–6[6] en faveur du Grec) ce lundi.

« Je suis un peu déçu de la façon dont je suis arrivé sur le terrain. C’était compliqué de me mettre dans le match, je n’ar­ri­vais pas du tout à bouger, je n’étais pas bien… Je dois revoir ma prépa­ra­tion, mais physi­que­ment je n’y étais pas du tout. J’ai réussi à retrouver un second souffle et c’était un peu mieux dans le troi­sième set mais c’est à moi de mieux me préparer la prochaine fois. Je savais que si je voulais gagner, il fallait que je fasse un gros match et je ne l’ai pas fait aujourd’hui. Je n’ai même pas été vrai­ment proche de l’in­quiéter. Finalement, pendant deux sets il ne se passe pas grand‐chose, donc c’est que je me suis mal préparé parce que le match n’est pas suffi­sam­ment bon dans sa globa­lité », a regretté le Français, 61e mondial, dans des propos rapportés par L’Equipe.