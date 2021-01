Placé en quarantaine stricte pendant quatorze jours suite à un cas positif au Covid sur son vol entre Doha et Melbourne, Quentin Halys, seul joueur masculin français qualifié pour l’Open d’Australie, était l’invité ce dimanche de l’Intégrale Sport sur RMC où il a expliqué sa situation.

« Pour l’instant, on n’a pas énormément de nouvelles. On sait qu’ils sont en train de faire le maximum. Ils vont nous amener des équipements pour qu’on puisse s’entraîner dans les prochains jours, notamment des vélos. On savait que c’était un risque qu’on prenait en y allant. Et malheureusement, c’est tombé sur nous. Ils nous avaient prévenu qu’ils feraient très attention à nous, qu’on risquait de lourdes sanctions si jamais on était amenés à sortir, mais c’est normal. Ils ont eu un confinement extrêmement dur, ils n’ont pas du tout envie de prendre de risques. On savait que ce ne serait pas facile. Maintenant, je pense que les joueurs ont bien conscience de tout ça. Ils ont mis des policiers un peu partout. Je pense que tous les joueurs ont compris l’importance du dispositif et respectent les règles, mais ça peut nous faire sourire de constater la présence de policiers à tous les étages », a déclaré le 206e joueur mondial qui va devoir prendre son mal en patience en attendant l’installation d’éventuels équipements sportifs dans sa chambre.