A 39 ans, le temps commence sérieusement à presser pour Serena Williams si elle veut égaliser le record de Margaret Court et ses 24 titres du Grand Chelem. L’Américaine bloque à 23 depuis son titre à l’Open d’Australie en 2017. C’est dans ce même tournoi que Serena a le plus de chances d’aller chercher le 24ème selon Daniela Hantuchova, désormais consultante pour Amazon Prime.

« Chaque fois que Serena entre dans un tournoi, elle a une chance. Je pense que l’Open d’Australie pourrait être la meilleure pour elle car elle est loin de la pression qu’elle subit à Wimbledon et à l’US Open, et elle peut se concentrer sur son tennis.S’il y a un bon endroit pour elle pour égaliser le record de Court, ce sera peut-être à Melbourne. J’espère qu’elle pourra y arriver et que nous trouverons un moyen de jouer avec ce problème de quarantaine », a émis l’ancienne joueuse slovaque.

Réponse dans quelques semaines…