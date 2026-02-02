AccueilVidéosHarcelé à l'aéroport, John McEnroe craque : "Va te faire voir"
VidéosOpen d'Australie

Harcelé à l’aé­ro­port, John McEnroe craque : « Va te faire voir »

Thomas S
Par Thomas S

-

90

S’il n’est plus joueur depuis long­temps et qu’il a remplacé sa tenue de tennis par des habits de consul­tant, John McEnroe n’en reste pas mois une une star, même pour la nouvelle génération.

Connu pour sa patte de gaucher et son magni­fique palmarès, « Big Mac » l’est aussi pour son carac­tère bien trempé et ses nombreux pétages de plomb sur le court, notam­ment envers les arbitres. 

Si cette époque est révolue, l’Américain reste un person­nage entier, avec qui il ne faut pas trop insister. Ce fan ci‐dessous en a fait l’ex­pé­rience alors qu’il tentait de prendre une photo avec l’an­cien numéro 1 mondial. Visiblement pas d’ac­cord, John a d’abord refusé cette avant de s’emporter.

« Je veux que tu restes loin de moi. Va‐t’en, d’ac­cord ? On peut l’ar­rêter ? Attendez. Tout le monde, arrêtez. C’est fini. Vous allez arrêter ? Arrêtez ! Bon sang. Vous vous foutez de moi ? Va te faire foutre », a notam­ment déclaré un McEnroe très remonté alors qu’il arri­vait à l’aé­ro­port de Melbourne après la fin de l’Open d’Australie. 

Publié le lundi 2 février 2026 à 15:15

Article précédent
Carlos Alcaraz prend une grande déci­sion après son sacre à l’Open d’Australie

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.