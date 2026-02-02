S’il n’est plus joueur depuis longtemps et qu’il a remplacé sa tenue de tennis par des habits de consultant, John McEnroe n’en reste pas mois une une star, même pour la nouvelle génération.
Connu pour sa patte de gaucher et son magnifique palmarès, « Big Mac » l’est aussi pour son caractère bien trempé et ses nombreux pétages de plomb sur le court, notamment envers les arbitres.
Si cette époque est révolue, l’Américain reste un personnage entier, avec qui il ne faut pas trop insister. Ce fan ci‐dessous en a fait l’expérience alors qu’il tentait de prendre une photo avec l’ancien numéro 1 mondial. Visiblement pas d’accord, John a d’abord refusé cette avant de s’emporter.
John McEnroe was in no mood for photos, as he lashed out at a fan at Melbourne Airport.— The First Serve (@TheFirstServeAU) February 2, 2026
🎥 Media Mode pic.twitter.com/Q1CHCA24Bm
« Je veux que tu restes loin de moi. Va‐t’en, d’accord ? On peut l’arrêter ? Attendez. Tout le monde, arrêtez. C’est fini. Vous allez arrêter ? Arrêtez ! Bon sang. Vous vous foutez de moi ? Va te faire foutre », a notamment déclaré un McEnroe très remonté alors qu’il arrivait à l’aéroport de Melbourne après la fin de l’Open d’Australie.
