S’il n’est plus joueur depuis long­temps et qu’il a remplacé sa tenue de tennis par des habits de consul­tant, John McEnroe n’en reste pas mois une une star, même pour la nouvelle génération.

Connu pour sa patte de gaucher et son magni­fique palmarès, « Big Mac » l’est aussi pour son carac­tère bien trempé et ses nombreux pétages de plomb sur le court, notam­ment envers les arbitres.

Si cette époque est révolue, l’Américain reste un person­nage entier, avec qui il ne faut pas trop insister. Ce fan ci‐dessous en a fait l’ex­pé­rience alors qu’il tentait de prendre une photo avec l’an­cien numéro 1 mondial. Visiblement pas d’ac­cord, John a d’abord refusé cette avant de s’emporter.

John McEnroe was in no mood for photos, as he lashed out at a fan at Melbourne Airport.



🎥 Media Mode pic.twitter.com/Q1CHCA24Bm

« Je veux que tu restes loin de moi. Va‐t’en, d’ac­cord ? On peut l’ar­rêter ? Attendez. Tout le monde, arrêtez. C’est fini. Vous allez arrêter ? Arrêtez ! Bon sang. Vous vous foutez de moi ? Va te faire foutre », a notam­ment déclaré un McEnroe très remonté alors qu’il arri­vait à l’aé­ro­port de Melbourne après la fin de l’Open d’Australie.