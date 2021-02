On ne sou­li­gne­ra pas assez la qua­li­té des com­men­taires de l’ex‐championne qui nous a réga­lé durant cette quin­zaine. A l’is­sue de la finale, elle a livré une ana­lyse pleine de bon sens : « Je suis impres­sion­née. Sans jouer un ten­nis fan­tas­tique durant tout le tour­noi, elle par­vient à s’im­po­ser en don­nant l’im­pres­sion qu’elle a domi­né les débats sans for­cer. Je dirai qu’a­vec ce titre elle va démar­rer presque une 2ème car­rière, c’est assez incroyable à 23 ans, 4 titres en 4 finales, c’est dif­fi­cile de faire mieux. Quand on arrive à l’emporter sans être à son meilleur niveau cela confirme que l’on a encore une vraie marge de manoeuvre pour la suite, donc cela va être inté­res­sant de la suivre de près pro­chai­ne­ment. Et à l’a­ve­nir, je ne vois pas ce qui pour­rait l’empêcher de l’emporter sur terre ou sur gazon. » a com­men­té Justine, « num­ber one » de tous les consul­tants, incontestablement.